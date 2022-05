Carisap chiude il 2021 con patrimonio, avanzo ed erogazioni in crescita

Redazione Finanza 20 maggio 2022 - 10:51

MILANO (Finanza.com)

Aumentano il patrimonio, l’avanzo di esercizio e le erogazioni per la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno (Carisap), la prima fondazione bancaria delle Marchesia per patrimonio che per risorse annuali erogate a beneficio della comunità.Nel 2021, il patrimonio ha evidenziato un saldo positivo di oltre 2,3 milioni rispetto al 2019, attestandosi a 279,18 milioni, e l’avanzo di esercizio, pari a 7,79 milioni, è salito di 644.877 euro. Saldo positivo anche per le erogazioni deliberate, che nel sono cresciute di 783mila euro a 4,28 milioni.Complessivamente, sono stati 112 i nuovi progetti avviati nel corso del 2021. Fra tutti, emerge il progetto sociale per la qualità dell’abitare, che consentirà una rivitalizzazione del centro storico della città in termini di rigenerazione urbana e di erogazione di servizi innovativi e ad alto impatto sociale.