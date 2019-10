Campari: titolo sale del 2% dopo conti primi 9 mesi

Daniela La Cava 29 ottobre 2019 - 11:53

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione in Borsa per Campari che guadagna oltre il 2% dopo la presentazione dei risultati finanziari. Nel dettaglio, il gruppo attivo nel settore beverage ha chiuso i primi 9 mesi del 2019 con le vendite che sono cresciute del dell'8,6% a 1,303 miliardi di euro (crescita organica pari al +6,9%). L'utile del Gruppo prima delle imposte è scivolato dell'1,7% a 245,1 milioni, mentre su base adjusted si è attestato a 259 milioni (+10%). Nel solo terzo trimestre Campari ha visto le vendite attestarsi a 455,6 milioni di euro e l'Ebit adjusted a 107,7 milioni, battendo in entrambi i casi le attese del mercato rispettivamente pari a 448,5 milioni e 106 milioni.Guardando alle previsioni per l'intero 2019, la società "prevede una positiva crescita organica del risultato operativo (Ebit) a valore, mentre si ritiene che l’espansione della marginalità sulle vendite possa essere moderata da un aumento superiore alle attese del prezzo di acquisto dell’agave". Per Bob Kunze-Concewitz, ceo di Campari, "le prospettive rimangono invariate e bilanciate in termini di rischi e opportunità su base annuale. Rimaniamo fiduciosi sul conseguimento di una crescita nei principali indicatori di performance a livello organico".