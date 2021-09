Caleffi: forte crescita del fatturato e della marginalità nel I semestre, confermato l’interesse per l’home fashion

simone borghi 16 settembre 2021 - 17:24

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Caleffi ha chiuso il primo semestre del 2021 con un fatturato pari a 28,4 milioni di euro, in aumento del 44,3% al 30 giugno 2020. Le vendite in Italia ammontano a 25,4 milioni, in incremento del 36,2% rispetto al primo semestre 2020.L’Ebitda è pari a 3,9 milioni, in crescita del 145% e l’Ebit pari a 2,6 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 30 giugno 2020 (0,2 milioni). Il risultato netto del Gruppo è pari a 1,5 milioni, in netto miglioramento rispetto al 30 giugno 2020 (0,2 milioni). L’indebitamento finanziario netto si esprime in 16,4 milioni (17 milioni al 31 dicembre 2020).Il contesto economico generale permane piuttosto incerto a causa della situazione sanitaria in essere. La sostanziale “reclusione domestica”, ha portato però a riscoprire il vero ruolo della casa, che si è vista riversare attenzioni e risorse prima prevalentemente dedicate all’outdoor e al tempo libero.Relativamente ai risultati dell’anno 2021, tenuto conto del ritrovato interesse sui prodotti per la casa, dell’andamento vendite primo semestre e degli ordini già in portafoglio, in assenza di ulteriori periodi di lockdown e/o altre forme di limitazione alle attività produttive e al commercio, Caleffi stima una chiusura con risultati economico finanziari sostanzialmente in linea con il 2020.