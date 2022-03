Cairo Communication: utile netto sale a 51 mln nel 2021, proposto dividendo di 0,18 euro

Redazione Finanza 25 marzo 2022 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

Risultati 2021 in crescita per Cairo Communication. Il gruppo ha chiuso l'esercizio passato con un Ebitda pari a 179,4 milioni di euro contro i 109,6 milioni registrati nel 2020, un Ebit di 103,2 milioni rispetto ai 30,5 milioni nel 2020 e risultato netto di 51 milioni che si raffronta con i 16,5 milioni nel 2020. I ricavi consolidati lordi, pari a 1.176 milioni, hanno registrato una crescita di 127,3 milioni rispetto al 2020. All’assemblea verrà proposto un dividendo di 0,18 euro per azione.