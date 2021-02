CNH Industrial chiude il 4° trimestre 2020 con un miglioramento della redditività

simone borghi 3 febbraio 2021 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

CNH Industrial riporta solidi risultati per il quarto trimestre del 2020. I ricavi consolidati sono pari a 8,5 miliardi di dollari (+10%) e l'EBIT adjusted delle Attività Industriali è pari a 520 milioni di dollari (+73%), con tutti i segmenti in crescita anno su anno. L'utile netto si attesta a 187 milioni di dollari e l'utile netto adjusted è pari a 432 milioni di dollari. Il free cash flow delle Attività Industriali è positivo per 2,4 miliardi di dollari. La liquidità netta delle Attività Industriali si attesta a 0,8 miliardi di dollari al 31 dicembre 2020.Le prospettive 2021 di CNH Industrial si basano su un miglioramento progressivo delle condizioni economiche: ricavi di vendita netti in crescita tra l’8% e il 12% anno su anno,includendo gli effetti del delta cambi di traslazione; free cash flow positivo tra 0,4 e 0,8 miliardi di dollari; spese di ricerca e sviluppo in crescita al 4,5% dei ricavi netti, spese generali, amministrative e di vendita inferiori/uguali al 7,5% dei ricavi netti e investimenti oltre il 2,5% dei ricavi netti.