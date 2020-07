CNH Industrial chiude II trimestre con perdita adj di 85 mln dollari, ricavi -26%

Valeria Panigada 30 luglio 2020 - 14:56

Effetto Covid sui risultati di CNH Industrial che chiude il periodo aprile-giugno in rosso. Il gruppo ha riportato nel secondo trimestre del 2020 ricavi pari a 5,6 miliardi di dollari, in diminuzione del 26% rispetto all'anno prima. Il risultato netto è positivo per 361 milioni di dollari (ovvero un risultato netto per azione pari a 0,26 dollari), comprensivo del provento relativo al fair value della partecipazione in Nikola Corporation. Su abse adjusted, ossia escluse le componenti straordinarie, CNH Industrial ha riportato una perdita netta di 85 milioni di dollari contro un utile netto adjusted di 430 milioni nel secondo trimestre del 2019. Per il resto dell'anno, CNH prevede ricavi delle Attività Industriali in diminuzione tra il 15% e il 20%, quale conseguenza dell’impatto del Covid-19 sulle condizioni di mercato in tutte le aree geografiche e i segmenti.