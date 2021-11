Brembo: ricavi trimestrali salgono a 681 mln nel III trimestre, -19,4% per gli utili

Daniela La Cava 9 novembre 2021 - 14:31

MILANO (Finanza.com)

Brembo ha annunciato i risultati del terzo trimestre che vedono i ricavi salire dell'11,9% a 681 milioni di euro contro i 608,8 milioni dell'analogo periodo nel 2020, mentre l'Ebitda e l'Ebit sono scesi rispettivamente del 10% a 111,4 milioni e del 18,9% a 58,3 milioni. Cali a doppia cifra anche per l'utile netto che è scivolato del 19,4%, attestandosi a 41,7 milioni.“I risultati del terzo trimestre 2021 mostrano come l’azienda abbia saputo generare ricavi in crescita rispetto allo stesso periodo non solo dell’anno scorso, ma soprattutto del 2019, facendo meglio del mercato di riferimento. I fondamentali del Gruppo si confermano solidi, grazie al contributo di tutti i segmenti di business in cui operiamo - commenta il presidente del gruppo Alberto Bombassei -. Tuttavia, dopo una robusta prima metà dell’anno, sui conti del trimestre si registra il forte impatto negativo dell’inflazione delle materie prime e della carenza dei semiconduttori, fattori esogeni destinati a pesare sull’industria automotive almeno per tutto il resto del 2021, seppure la domanda di veicoli rimanga alta". Bombassei aggiunge: "In un contesto difficile e che causa incertezze per l’immediato futuro, la strategia di Brembo prosegue nella direzione intrapresa. Abbiamo perfezionato l’acquisizione di J.Juan in Spagna, completando così l’offerta del nostro portafoglio prodotti per il mercato della moto. Inoltre, la recente introduzione del nostro nuovo sistema frenante intelligente Sensify, ci posiziona come azienda all’avanguardia, pronta a fornire soluzioni tecnologiche per i veicoli del futuro".