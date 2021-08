Bper: utile semestrale per 502 mln

Daniela La Cava 5 agosto 2021 - 08:51

Il consiglio di amministrazione di Bper ha approvato ieri i risultati dei primi sei mesi del 2021 che vedono l'utile netto salire a 502 milioni di euro, mentre il risultato della gestione operativa si è attestato a 487 milioni. Al netto delle componenti non ricorrenti il dato è stato pari a 576,5 milioni.Nel periodo in esame il margine di interesse è stato di 728,3 milioni, beneficiando del crescente contributo dell’attività commerciale di intermediazione con la clientela che nel semestre è di 632,2 milioni. Tra le altre componenti principali del semestre si rilevano, segnala la nota, 55,6 milioni relativi al contributo del portafoglio titoli e 56,7 milioni relativi al contributo dei fondi TLTRO-III al netto degli interessi pagati sulle somme depositate presso Bce.Le commissioni nette hanno raggiunto quota 734 milioni, supportate da un lato dal buon andamento del comparto della raccolta indiretta e bancassurance, il cui contributo è ammontato a 326,6 milioni e dall’altro dalla ripresa in atto dell’attività bancaria tradizionale il cui apporto si è attestato a 407,4 milioni. La voce dividendi è risultata pari a 13,9 milioni.Nella nota Bper ricorda che i dati di conto economico riferiti ai risultati consolidati di gruppo al 30 giugno 2021 non sono confrontabili con i periodi precedenti in seguito alla variazione dimensionale del gruppo che, a partire dal primo semestre 2021, include le attività e passività nonché il contributo economico apportato dal ramo acquisito, dal 22 febbraio 2021 per le 587 filiali ex Ubi Banca e dal 21 giugno 2021 per le 33 filiali di Intesa Sanpaolo.