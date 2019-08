Bper: utile netto primo semestre a 100,5 mln, profitti trimestrali oltre le attese

Daniela La Cava 8 agosto 2019 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

Bper ha annunciato di avere chiuso il primo semestre del 2019 con un utile netto del periodo pari a 100,5 milioni di euro. Il dato, si legge in una nota, non è direttamente confrontabile con il risultato dello stesso periodo dello scorso anno pari a 307,9 milioni che includeva utili non ricorrenti realizzati su titoli di debito. Inoltre, sull’utile del semestre incidono gli oneri derivanti dalla svalutazione integrale della quota di competenza dell’intervento dello Schema Volontario del Fitd in Banca Carige per 13,3 milioni e dai contributi ordinario e addizionale al Fondo di Risoluzione Unico Europeo per complessivi 32,6 milioni.Osservando invece i risultati del secondo trimestre 2019, la banca guidata da Vandelli ha registrato un utile netto di 52,5 milioni contro i 47,7 milioni indicati dal consensus Bloomberg.Per quanto riguarda la situazione patrimoniale del gruppo "confermata la solidità", con Cet1 ratio fully phased pari al 12,33% in crescita di 9 punti base rispetto al primo trimestre 2019 e di 38 punti base dalla fine del 2018.