Borgosesia: nel 2021 forte crescita di utile netto ed Ebitda adjusted, aumento dividendo pari a € 0,022

simone borghi 30 marzo 2022 - 11:03

MILANO (Finanza.com)

Borgosesia archivia l'esercizio 2021 in decisa crescita con un utile netto di Gruppo pari a 7,87 milioni di euro (+56,23%).Il volume della produzione (comprensivo dei riallineamenti a fair value del portafoglio crediti ed immobiliare) e il margine lordo delle attività operative rispettivamente si attestano rispettivamente a 18,5 e 15 milioni (contro, rispettivamente, i 25,8 e i 9,4 mln del 2020).I Fair value iscritti su crediti e partecipazioni anche in precedenti esercizi considerati realizzati nell’anno sono pari a 10,1 milioni (5,9 mln nel 2020).L'EBITDA consolidato adjusted è pari a 12 milioni (+77%). L'indebitamento netto consolidato si esprime in 27,5 milioni (19,1 mln al 31 dicembre 2020). Cash flow consolidato positivo per 5,5 milioni di Euro (1,43 mln nel 2020).Il cda ha deciso di aumentare il dividendo: proposta la distribuzione di una cedola unitaria di 0,022 euro per azione.