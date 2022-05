Banco Desio: utile netto sfiora 33 mln nel I trimestre, ROE annualizzato a 8,4%

simone borghi 6 maggio 2022 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Banco di Desio e della Brianza ha chiuso il primo trimestre 2022 al 31 marzo con un utile netto consolidato pari a 32,9 mln di euro in netta crescita rispetto al Q1 2021 (+64,5%) con ROE annualizzato a 8,4% (+0,6 pts rispetto al Q1 2021).Il margine operativo è pari a 55,7 mln, in miglioramento rispetto al Q1 2021 (+24,7%) spinto dall’incremento dei ricavi a 122 mln (+10,4% rispetto al Q1 2021) e dalla crescita dei volumi sopra la media di mercato.Il Cost income ratio è a 60,3% nel Q1 2022 (-5,4 pts rispetto al Q1 2021).Confermate infine solidità patrimoniale e qualità dell’attivo in ulteriore leggero miglioramento.