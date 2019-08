Banco Bpm: balzo degli utili nel II trimestre, meglio delle attese

Valeria Panigada 7 agosto 2019 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

Balzo dell'utile maggiore del previsto per Banco Bpm. Nel secondo trimestre l'utile netto si è attestato a 442,6 milioni di euro, in deciso aumento rispetto ai 129,3 milioni del corrispondente periodo del 2018 ed evidenziando un +194% rispetto ai primi tre mesi dell'anno. Superate le attese degli analisti che si aspettavano un utile di 415,3 milioni. I ricavi sono leggermente scesi a 1,02 miliardi, in linea con le aspettative degli analisti pari a 1,03 miliardi. Le esposizioni nette deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinate) ammontano al 30 giugno a 6,2 miliardi ed evidenziano una diminuzione di 537 milioni (-8%) rispetto al 31 dicembre 2018.