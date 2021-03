Banca Widiba: raccolta record e crescita a doppia cifra nel 2020

simone borghi 2 marzo 2021 - 11:09

MILANO (Finanza.com)

Banca Widiba chiude il 2020 registrando la miglior performance dalla nascita della Banca. La crescita è stata trainata da una forte accelerazione dei volumi di raccolta e della componente commissionale. La raccolta netta commerciale ha registrato, durante l’anno, una crescita costante e con ordini di grandezza superiori agli scorsi esercizi (792 mln di euro di raccolta vs i 118 mln del 2019 e i 169 mln del 2018).Le masse totali risultano pari a 9,4 mld di euro, segnando una crescita rispetto al 2019 che sfiora il miliardo di euro (+11% vs 2019), pressoché interamente determinata dalla raccolta commerciale.Nonostante il periodo di lockdown, grazie alle modalità di interazione digitale con i clienti, sono cresciuti anche i collocamenti di risparmio gestito, raggiungendo la quota di 950 mln di euro (+6,4% vs 2019), con un forte contributo dell’ultimo trimestre (+23% YoY) a testimonianza del focus della Banca sulla consulenza finanziaria e sulla componente commissionale. Crescita anche nel comparto credito, con lo stock di impieghi che si attesta a 702,8 mln di euro.È confermata l’ottima qualità degli asset, nonostante le peculiarità dell’anno: i crediti deteriorati sono pari all’1% e registrano un tasso di copertura pari al 44% (il Net NPL ratio resta sotto l’1%). Il costo del credito si attesta a 2,9 mln di euro (0,4%). Richieste accordate di moratoria per sospensione rata mutui pari a 262, per un controvalore pari a 35,8 milioni; 127 richieste con sospensione scaduta, di cui 95% con ripresa regolare del piano di ammortamento del mutuo.Il portafoglio medio dei 524 consulenti finanziari raggiunge i 14,1 mln di euro, in crescita del 13% rispetto al 2019. Così come aumentano del 22%, rispetto al 2019, le masse in consulenza evoluta che raggiungono i 3,4 mld di euro.