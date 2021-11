Banca Profilo: utile netto a 10,2 mln (+62,1% a/a)

Daniela La Cava 5 novembre 2021 - 09:01

MILANO (Finanza.com)

Banca Profilo e le sue controllate hanno archiviato i primi 9 mesi del 2021 con un utile netto pari a 10,2 milioni di euro, comprensivo della plusvalenza da cessione di Banque Profil de Gestion pari a 2,3 milioni, in crescita di 3,9 milioni rispetto al risultato dello stesso periodo dello scorso esercizio (+62,1%). La raccolta totale amministrata e gestita, inclusa la raccolta fiduciaria netta, si attesta a 5.784,3 milioni (+7% a/a) "sia per l’effetto mercato sia per la raccolta netta positiva del periodo sui clienti privati e nonostante l’uscita di alcune rilevanti posizioni di custodia istituzionali a redditività nulla". Il totale ricavi netti nei primi nove mesi del 2021 è stato invece pari a 48,9 milioni (+21,7%), contro i 40,2 milioni dello stesso periodo dello scorso esercizio.Il consiglio di amministrazione ha deliberato un acconto sul dividendo pari a 0,016 euro per azione, al lordo delle ritenute di legge se applicabili, con un dividend yield del 7,5%.