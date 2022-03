Banca Profilo: risultati 2021 superiori ai target di piano, proposto un dividendo complessivo di 0,031 euro

simone borghi 18 marzo 2022 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Il cda di Banca Profilo conferma i risultati preliminari approvati il 10 febbraio scorso, superiori allo scenario best case del Piano industriale 2020-23. Il board ha proposto la distribuzione di un dividendo complessivo pari a 0,031 euro per azione (+72% a/a). Nel dettaglio, è previsto un dividendo su utile 2021 pari a 0,022 euro azione (comprensivo dell’acconto già versato a novembre 2021 pari a 0,016 euro per azione) e un dividendo straordinario a valere su riserve di utili esercizi precedenti pari a 0,009 euro per azione equivalente ad un dividend yield complessivo del 14% e del 7% al netto dell’acconto.Tutte le principali grandezze economiche risultano in crescita anno su anno: ricavi del 13,9% e risultato operativo dell’11,7%, a conferma della validità del modello di business. L’utile netto consolidato si attesta a 11,7 milioni di euro (+34,5% a/a). Confermata la solidità patrimoniale con CET 1 ratio al 25,6% (+3 p.p. a/a). La raccolta totale della clientela è salita a 5,9 miliardi di euro (+10%). Infine, convocata l’Assemblea Ordinaria per il 28/29 aprile 2022.