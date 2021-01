BB Biotech: utile netto di CHF 665 mln nel 4Q. Proposto un dividendo di CHF 3,60 per azione

simone borghi 22 gennaio 2021 - 10:27

MILANO (Finanza.com)

Nel 2020 BB Biotech ha conseguito una buona performance in un contesto di mercato volatile. Il settore delle biotecnologie ha compiuto passi significativi, distinguendosi nel suo ruolo di apripista nel superamento della pandemia da SARS-CoV-2 grazie a vaccini mRNA e anticorpi terapeutici già approvati.Nel solo quarto trimestre il portafoglio di BB Biotech ha conseguito una performance del 20,6% in CHF (franchi svizzeri), 20,4% in euro e 25,5% in USD – pari a un utile netto 665 milioni di CHF. Analogamente, il prezzo dell’azione è cresciuto del 10,9% in CHF e del 9,0% in EUR. Considerando l’intero anno, il rendimento totale dell’azione è stato del 19,3% in CHF e del 18,1% in euro, leggermente al di sotto della performance del portafoglio pari al 24,3% in CHF, 24,8% in euro e 35,9% in USD. L’utile netto conseguito da BB Biotech nell’esercizio 2020 è stato pari a 691 milioni di CHF.Negli ultimi tre mesi del 2020 BB Biotech ha chiuso quattro posizioni e aggiunto tre nuove partecipazioni al proprio portafoglio in Mersana, Biogen e Beam Therapeutics.In linea con la politica in materia di dividendi seguita negli scorsi anni, il cda proporrà all’assemblea del 18 marzo 2021 la distribuzione di un dividendo ordinario di 3,60 CHF per azione, pari a un rendimento del 5% sulla base del prezzo di chiusura medio delle azioni BB Biotech a dicembre 2020.