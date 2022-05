Autogrill: ricavi balzano di oltre 87% tra gennaio-aprile, migliora Ebit

Daniela La Cava 26 maggio 2022 - 14:48

MILANO (Finanza.com)

Autogrill ha annunciato di avere chiuso i primi quattro mesi del 2022 con ricavi pari a 1.037,4 milioni di euro rispetto ai 530,7 milioni nello stesso periodo del 2021, in crescita dell'87,3% a cambi costanti (+95,5% a cambi correnti). Una performance spiega la società, "trainata dal buon andamento del traffico in Nord America e Italia e dalla solida performance in Europa, e in particolare in Italia, sul canale autostradale nel periodo pasquale". Nel periodo in esame il risultato operativo (Ebit) underlying è stato negativo per 34 milioni nel periodo da -103 milioni al 30 aprile 2021, con un free cash flow positivo per 7 milioni, da -128 milioni nello stesso periodo del 2021.Per la guidance 2022 Autogrill si attende ricavi per l’esercizio pari a circa 3,7 miliardi, con un free cash flow compreso tra 160-180 milioni (includendo il rimborso fiscale di 90 milioni negli Stati Uniti incassato ad aprile 2022). Restano invece invariati gli obiettivi al 2024.