Atlantia: ricavi operativi salgono del 4% nei 9 mesi

8 novembre 2019

Utili in crescita per Atlantia nei primi 9 mesi del 2019. Il gruppo ha annunciato di avere archiviato il periodo gennaio-settembre utile del periodo di pertinenza del gruppo pari a 1.312 milioni di euro, in aumento di 579 milioni rispetto ai primi nove mesi del 2018 che si erano attestati a 733 milioni.I ricavi operativi si sono attestati a 8.820 milioni (+4% la variazione su base omogenea pro-forma), mentre il margine operativo lordo (Ebitda) è stato pari a 5.698 milioni di cui il 45% generato dalle attività in Italia e il 55% all’estero, in aumento di 3.049 milioni (+1% su base omogenea pro-forma). Gli Investimenti operativi si sono complessivamente attestati a 1.220 milioni.Quanto all'indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2019 pari a 38.057 milioni (37.931 milioni al 31 dicembre 2018) che non include i proventi derivanti dalla cessione della quota detenuta in Hispasat per 933 milioni, perfezionata lo scorso 3 ottobre.