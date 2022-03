Atlantia chiude il 2021 con risultati in crescita, proposto dividendo di 0,74 euro per azione

Valeria Panigada 11 marzo 2022 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Atlantia ha chiuso il 2021 con ricavi in crescita del 22% a 6,4 miliardi, superando le attese degli analisti posizionate in area 6,2 miliardi, grazie a un traffico autostradale in aumento del 21% con recupero di tutti i paesi (-4% rispetto al 2019). In linea con le aspettative l'Ebitda che è salito del 31% a 4 miliardi. Il risultato consolidato è negativo per 0,5 miliardi a seguito di svalutazioni per 0,8 miliardi, mentre il risultato di pertinenza del gruppo si è attestato a 0,6 miliardi, includendo il risultato del gruppo Autostrade per l’Italia pari a 0,9 miliardi.Alla luce di questa performance, il consiglio di amministrazione di Atlantia ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,74 per azione, che verrà discussa dall'assemblea in agenda il prossimo 29 aprile. In quell'occasione l'assemblea sarà chiamata a deliberare anche sulla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, sulla politica di remunerazione, sul piano di azionariato diffuso 2022-2027 e infine sul piano di transizione climatica.