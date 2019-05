Anticimex Italia: ricavi e mol in crescita nel 2018, positive le attese per l’anno in corso

simone borghi 29 maggio 2019 - 12:09

MILANO (Finanza.com)

Crescono i ricavi della sede italiana di Anticimex, azienda internazionale specializzata nel Pest Management e nei servizi di igiene ambientale, che nel 2018 hanno raggiunto i 31 milioni di euro, un dato in crescita del +11% rispetto al 2017. Nello stesso periodo aumentano anche il Margine Operativo Lordo, che si attesta a 4,2 milioni di euro (+24%), e l’occupazione, che sfiora i 360 dipendenti (+10%). Positive le attese per il 2019.Ai buoni risultati hanno contribuito il rafforzamento dell’area commerciale, la strategia di espansione attraverso mirate acquisizioni, e un’offerta che si basa sempre più su servizi tecnologici innovativi. Nel 2018 l’uso dei sistemi intelligenti green è cresciuto del +81%.Fiducia per il 2019: “Anche i risultati dei primi mesi del 2019 proseguono con il segno positivo. Stimiamo di chiudere l’anno in corso con un’ulteriore crescita dei ricavi (+12%) e del MOL (+25%), spinti anche dallo sviluppo commerciale digitale”, dichiara Luca Micolitti, Amministratore Delegato Anticimex Italia.