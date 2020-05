Anima: utile trimestrale sale a 38,6 mln, +28% per i ricavi

Daniela La Cava 7 maggio 2020 - 13:42

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale in crescita per Anima. Il gruppo del risparmio gestito ha chiuso il primo trimestre del 2020 con un utile netto che si è attestato a 38,6 milioni di euro, in aumento del 41% rispetto ai 27,4 milioni dei primi tre mesi del 2019, mentre i ricavi totali sono aumentati del 28% a 102,8 milioni. La raccolta netta del Gruppo Anima (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) è stata positiva per oltre 0,4 miliardi di euro nei primi tre mesi del 2020; e il totale delle masse gestite a fine trimestre si è attestato a circa 176,5 miliardi, in calo del 5% circa rispetto ai 185,7 miliardi di euro al 31 dicembre 2019.A Piazza Affari il titolo Anima sale di oltre il 4% a 3,204 euro.