Anima: utile netto sale a 176,3 mln nei 9 mesi

3 novembre 2021

Il consiglio di amministrazione di Anima Holding ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2021 che vedono i ricavi totali attestarsi a 338,7 milioni di euro, in aumento del 27% rispetto ai 267,3 milioni di un anno prima e l’utile netto per 176,3 milioni (+71% a/a), avendo anche beneficiato dell’impatto positivo, per 24,3 milioni, relativo all’affrancamento fiscale degli intangibili. Nei primi nove mesi dell'anno la raccolta netta del Gruppo Anima (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) è stata positiva per 2,4 miliardi di euro (oltre il doppio di quanto realizzato nello stesso periodo dell’anno precedente); il totale delle masse gestite a fine settembre 2021 è stato di 199,6 miliardi di euro, in aumento di oltre 11 miliardi rispetto ai 188,2 miliardi del 30 settembre 2020."I primi nove mesi del 2021 di Anima mostrano il ritorno a una stabile crescita organica sui vari segmenti distributivi, solidi risultati finanziari, con l’anno in corso che si conferma sin qui il migliore della nostra storia, elevata generazione di cassa e remunerazione degli azionisti fra dividendo ordinario e piano di riacquisto di azioni proprie", ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, amministratore Delegato di Anima Holding. "In un settore finanziario italiano in continua evoluzione, Anima, forte di questi risultati e delle sue caratteristiche uniche, potrà sicuramente giocare un ruolo di primo piano".