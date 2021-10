Amplifon: utile netto vola a 106 mln nei 9 mesi (+157,9%), +37% per i ricavi

Daniela La Cava 27 ottobre 2021 - 14:18

MILANO (Finanza.com)

Amplifon ha annunciato di avere archiviato i primi nove mesi del 2021 con un utile netto su base ricorrente di 106 milioni di euro, in rialzo del 157,9% rispetto ai primi nove mesi del 2020, mentre i ricavi si sono attestati a a 1.418,6 milioni, in crescita a cambi costanti del 17,7% rispetto ai primi nove mesi del 2019 (non impattati dalla pandemia Covid-19) e del 37% rispetto ai primi nove mesi del 2020. Se si esclude il contributo di Elite, spiega la società, nei primi nove mesi del 2021 e nei periodi di confronto, i ricavi si sono attestati a 1.379,9 milioni. In forte aumento anche il free cash flow che ha raggiunto i 160,9 milioni (+134,5% rispetto ai primi nove mesi del 2019 e +26,6% rispetto ai primi nove mesi del 2020). In miglioramento l'indebitamento finanziario netto pari a 616,8 milioni contro i 633,7 milioni al 31 dicembre 2020."Siamo estremamente soddisfatti degli ottimi risultati del terzo trimestre caratterizzati da un’eccellente crescita dei ricavi, nonostante una base di confronto estremamente sfidante, e dal continuo significativo miglioramento della redditività rispetto al 2019, anno non impattato dalla pandemia - ha dichiarato Enrico Vita, ceo di Amplifon -. Siamo inoltre entusiasti dei progressi nelle numerose iniziative strategiche in corso ed in particolar modo delle opportunità derivanti dall’integrazione di Bay Audio in Australia e dal lancio dell’Amplifon Product Experience nel mercato chiave spagnolo. I risultati conseguiti nei primi nove mesi ci consentono di prevedere un’altra chiusura d’anno con risultati record".