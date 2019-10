Amplifon scatta in Borsa con i conti: ricavi salgono a 1,22 mld nei primi nove mesi

Daniela La Cava 30 ottobre 2019 - 14:30

MILANO (Finanza.com)

Amplifon ha archiviato i primi 9 mesi con ricavi che sono cresciuti di oltre il 27% a 1,22 miliardi di euro, mentre l'Ebitda su base ricorrente è aumentato del 29,3% a 194,6 milioni. Nel periodo in esame il risultato netto 'as reported', che riflette gli oneri non ricorrenti precedentemente evidenziati per 14 milioni, è stato pari a 65,5 milioni, in crescita del 13,7%.Migliori delle attese i conti del terzo trimestre 2019 che vedono il fatturato, pari a 392,7 milioni, crescere del 28,5% a cambi costanti (+29,5% a cambi correnti) rispetto al terzo trimestre del 2018. "L’incremento è stato trainato da un’eccezionale crescita organica (+9,2%) e dal contributo delle acquisizioni (+19,2%), quest’ultimo determinato dal consolidamento di GAES, dalla crescita organica a doppia cifra della stessa (inclusa nel contributo delle M&A) e da attività mirate di M&A principalmente in Francia e Germania". L’Ebitda su base ricorrente è stato pari a 53,4 milioni di euro, con un margine sui ricavi pari a 13,6%. Il consensus Bloomberg indicava ricavi per 381,6 milioni nel terzo trimestre e un Ebitda ricorrente di 52,8 milioni.A Piazza Affari il titolo Amplifon guadagna oltre il 3% a 22,52 euro (massimo intraday a 22,88 euro).