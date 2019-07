Amplifon: ricavi semestrali salgono a 832 milioni, +31,6% per gli utili

Daniela La Cava 30 luglio 2019 - 13:15

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Amplifon ha approvato i conti del primo semestre 2019 che vedono i ricavi consolidati salire del 25% a 832 milioni di euro e il risultato netto su base ricorrente attestarsi a 61,9 milioni, in aumento del 31,6% rispetto al primo semestre 2018. Nei primi sei mesi dell'anno il margine operativo lordo (Ebitda) che è salito del 28,4% a 141,2 milioni e il risultato operativo (Ebit) raggiunto quota 92,8 milioni (+22% a/a). Per quanto riguarda i risultati del secondo trimestre Amplifon ha registrato ricavi netti di 440,1 milioni in linea con le attese e un Ebitda di 80,5 milioni rispetto agli 81,6 milioni del consensus Bloomberg.In Borsa Amplifon sta riducendo le perdite dopo la prima reazione a caldo post conti con il titolo in decisa discesa: adesso l'azione cede il 2% circa a 20,64 euro (minimo intraday a 19,96 euro).