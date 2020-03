Amplifon: ricavi 2019 record a 1,73 mld, utile leggermente sotto attese. Dividendo di 0,16 euro

Titta Ferraro 4 marzo 2020 - 13:50

MILANO (Finanza.com)

Amplifon ha chiuso il 2019 con ricavi consolidati pari a 1.732,1 milioni di euro, in crescita del 27,1% a cambi correnti e del 26,1% a cambi costanti rispetto al 2018. L'ebitda su base ricorrente risulta pari a 301,2 milioni di euro, in aumento del 28,8%, con un’incidenza sui ricavi pari al 17,4%, in miglioramento di 20 punti base rispetto al 2018, anche dopo il consolidamento di GAES. L'ebitda as reported è pari a 278,9 milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi pari al 16,1%.L'utile netto è pari a 132,7 milioni di euro, in aumento del 23,9% rispetto al 2018. L'utile netto as reported in incremento del 13,7% a 114,2 milioni di euro. L’utile netto per azione rettificato si attesta a 68,2 centesimi di euro in aumento del 29,6% rispetto ai 52,6 centesimi di euro riportati nel 2018.Numeri che si discosano di poco dalle stime di consensus Bloomberg che vedevano ricavi 2019 a 1,727 mld (+27%), ebitda a 301,8 mln (+34%) e utile a 137,3 mln (+31%).L'indebitamento finanziario netto è pari a 786,7 milioni di euro, in miglioramento rispetto agli 840,9 milioni di euro al 31 dicembre 2018, con il rapporto di indebitamento finanziario netto/EBITDA a 1,90x2 al 31 dicembre 2019.Il cda del colosso degli apparecchi acustici ha proposto un dividendo di 16 centesimi di euro per azione, in aumento del 14,3% rispetto all’anno precedente, con un pay-out di circa il 33% dell’utile netto consolidato as reported per azione.