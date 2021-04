Amplifon chiude I trimestre con utile quintuplicato a 25 mln, ricavi +23% a 441 mln. Ricavi 2021 previsti a 1,93 mld

Redazione Finanza 29 aprile 2021 - 14:29

Inizio d'anno positivo per Amplifon che chiude il primo trimestre con ricavi in crescita del 22,9% a 440,9 milioni di euro (+21,3% a cambi correnti), nonostante il perdurare di misure restrittive in diversi paesi europei. L'Ebitda è salito a 96,6 milioni di euro, in aumento del 48,9% rispetto al 2020 e del 22,3% rispetto al 2019, e l'utile netto su base ricorrente si è attestao a 25 milioni, quasi cinque volte superiore ai 5,1 milioni di euro del primo trimestre del 2020 e in crescita del 33,1% rispetto ai 18,8 milioni dello stesso periodo del 2019.“Siamo estremamente soddisfatti degli ottimi risultati del primo trimestre, che sono caratterizzati da una forte crescita organica, ben superiore a quella del mercato, da un eccellente miglioramento della redditività e da una generazione di cassa record - ha commentato Enrico Vita, amministratore delegato di Amplifon - I risultati di questo trimestre (...) ci permettono di guardare con sano ottimismo sia al prosieguo dell’anno che alle importanti prospettive di crescita di medio termine della nostra società”.Alla luce di questa performance, Amplifon prevede per il 2021 che i ricavi cresceranno a ritmi superiori rispetto al mercato di riferimento raggiungendo i 1.9302 milioni di euro.