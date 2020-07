Amplifon avanza di oltre 3% dopo semestrale e outlook

Redazione Finanza 29 luglio 2020 - 14:34

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione al rialzo per Amplifon in Borsa dopo la pubblicazione dei risultati del primo semestre 2020. Il titolo sale di oltre il 3%, guadagnando la vetta del Ftse Mib che si muove in territorio negativo. Un primo semestre che Amplifon definisce "molto incoraggiante in considerazione dell'impatto dell'emergenza Covid-19". Nel dettaglio, nel semestre in esame il gruppo guidato da Enrico Vita ha visto i ricavi calare del 26,2% a 613,9 milioni di euro "impattati dall'emergenza soprattutto ad aprile, ma in forte accelerazione nei mesi successivi", mentre il risultato netto si è attestato a 12,6 milioni contro i 59,4 milioni su base ricorrente del primo semestre 2019. Nel periodo in esame l'indebitamento finanziario netto è stato di 765,3 milioni, in miglioramento sia rispetto ai 786,7 milioni al 31 dicembre 2019, sia rispetto ai 790,7 milioni al 31 marzo 2020. Il free cash flow pari a 72,1 milioni ha mostrato un aumento di 14,2 milioni.Nel capitolo 'Evoluzione prevedibile della gestione', Amplifon ha segnalato che "sebbene i rischi di futuri sviluppi della pandemia Covid-19 suggeriscano prudenza, la società è fiduciosa che la fase più difficile dell’emergenza sia ormai passata. Infatti, la straordinaria velocità della ripresa a seguito dell’allentamento delle misure restrittive e i segnali positivi dell’andamento dei ricavi nel corso del mese di luglio, in crescita rispetto ai livelli dell’anno precedente, confermano chiaramente la resilienza del business, la bontà degli invariati fondamentali del mercato in cui opera il Gruppo e gli inalterati comportamenti dei consumatori".