A2A: utile sale del 21% a 136 milioni nel primo trimestre, ricavi a 2,17 mld

13 maggio 2021

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo A2A ha riportato nel primo trimestre 2021 ricavi per 2.174 milioni di euro, in crescita del 27% rispetto al primo trimestre 2020. Il Margine Operativo Lordo ha raggiunto i 399 milioni di euro dai 331 milioni di euro al 31 marzo 2020 grazie ad una significativa crescita organica e alle operazioni M&A (+21%). L'utile netto è stato di 136 milioni di euro, in crescita del 21%.Gli investimenti sono stati pari a 155 milioni di euro, +26% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La Posizione Finanziaria Netta di Consolidato al 31 marzo 2021 risulta pari a 3.472 milioni di euro, invariata rispetto al 31 dicembre 2020. Escludendo le variazioni di perimetro intervenute nei primi tre mesi del 2021, la PFN si attesta a 3.186 milioni di euro, registrando una generazione di cassa pari a 286 milioni di euro, dopo investimenti complessivi di 155 milioni di euro.