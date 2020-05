A2A in volata a +4% dopo trimestrale, utile sale dell'8%

Redazione Finanza 12 maggio 2020 - 15:13

MILANO (Finanza.com)

Balzo a Piazza Affari per A2A che è arrivata a guadagnare il 4 per cento sopra quota 1,25 euro. Il titolo ha accelerato in scia alla diffusione dei conti del 1° trimestre 2020 che vedono l'utile netto salire dell'8% a 112 milioni di euro. Il margine operativo lordo nel primo trimestre 2020 è stato di 331 milioni di euro dai 328 milioni di euro nel primo trimestre 2019. Escludendo la variazione di perimetro, la PFN si attesta a 3.157 milioni di euro, sostanzialmente in linea con la PFN a fine 2019 (3.154 milioni di euro)