L'oro vola ai massimi dal 2016

alessandro chiatto 25 gennaio 2018 - 16:19

MILANO (Finanza.com)

Dollaro debole ed aumento dell'euro, scambiato ai massimi in oltre tre anni sopra gli 1,25 dollari, spingono al rialzo anche l'oro, che raggiunge livelli che non si vedevano in un anno e mezzo. I future sono arrivati fino a un massimo di 1.365 dollari, salvo poi ritracciare a 1.358,70 dollari, comunque ai massimi da agosto 2016. Tra i fondi quotati, lo Spdr Gold Shares e il VanEck Vectors Gold Miners si attestano entrambi in aumento.