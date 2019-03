Arriva in Italia il primo fondo tematico sul mondo degli animali domestici

Valeria Panigada 14 marzo 2019 - 16:00

MILANO (Finanza.com)

Investire nel mondo degli animali domestici. Oggi si può attraverso un fondo tematico, l'Allianz Pet and Animal Wellbeing. Primo nel suo genere in Italia, questo fondo investe a livello internazionale nei titoli azionari di società il cui business model è orientato ai settori degli animali domestici e d’allevamento. Comprende i titoli di aziende produttrici di alimenti e mangimi per animali, distributori online di prodotti per animali, compagnie di assicurazione nel ramo animali, e aziende farmaceutiche, biotech e che si occupano di salute animale, in generale aziende di piccole e medie dimensioni (small e mid cap). Il portafoglio di Allianz Pet and Animal Wellbeing è concentrato in circa 30 titoli, naturalmente a gestito attivamente.Secondo i dati di Grand View Research, il mercato mondiale animali domestici nel 2016 valeva oltre 130 miliardi di dollari, ma raggiungerà i 200 miliardi di dollari nel 2025 con una crescita in media di poco meno del 5 percento annuo. Thomas Linker, Country Head per l’Italia ha così commentato: “È ormai da qualche tempo che riscontriamo un aumento della domanda di fondi tematici in grado di cogliere definiti megatrend. I vantaggi degli investimenti tematici sono la loro relativa indipendenza dal ciclo economico e la maggior vicinanza a temi che toccano la vita delle persone. Il nuovo fondo Allianz Pet and Animal Wellbeing si inserisce in un trend di lungo termine che, in futuro, potrebbe favorire una crescita di valore interessante all’interno di un portafoglio diversificato".