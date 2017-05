Sud Africa: Zuma evita voto sfiducia, ma rischio politico pesa sul rand

Titta Ferraro 29 maggio 2017 - 12:39

Giornate convulse in Sud Africa con il presidente Jacob Zuma sotto attacco con alcuni membri dell’ANC (African National Congress) che hanno cercato di forzare le dimissioni preparando una mozione di sfiducia. Il comitato esecutivo dell'ANP alla fine non ha presentato la mozione di sfiducia.



La situazione politica sudafricana è peggiorata dopo che il 31 marzo il presidente Zuma ha deciso di sostituire il ministro delle finanze Pravin Gordhan. Rimpasto di governo che non è piaciuto al mercato e che ha fatto perdere al paese sudafricano il rating investment grade.



Sul valutario la reazione agli ultimi sviluppi è stata comunque di un deprezzamento del rand sudafricano che oggi cede lo 0,6% contro il dollaro Usa.