Petrolio oltre quota 51 $ questa mattina, massimi da inizio giugno

Alessio Trappolini 27 luglio 2017 - 10:38

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per le quotazioni del Brent. Il prezzo del future generico si è proiettato nelle prime ore della mattina oltre i 51 $ a barile per la prima volta da inizio giugno.Si tratta del quarto rialzo consecutivo. L’impulso decisivo è arrivato martedì dopo che il prezzo di un barile di greggio ha rotto al rialzo la resistenza statica a 50 $ che precludeva la via del rialzo dall’inizio del mese scorso.In questo quadro il dato sulle scorte di greggio Usa pubblicato ieri ha evidenziato il 14esimo calo in quindici settimane.