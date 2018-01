Petrolio in calo dopo Brent oltre $70 per prima volta dal 2014

Laura Naka Antonelli 12 gennaio 2018 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

Dietrofront per i prezzi del petrolio, dopo i nuovi record testati alla vigilia, che hanno portato il Brent a superare la soglia di $70 al barili.Il contratto cede -0,25% a $69,09 al barile, mentre a New York il WTI arretra dello 0,63%, a $63,40.Le quotazioni hanno beneficiato del trend ribassista delle scorte Usa di petrolio crude, in flessione per otto settimane consecutive. Per il Brent, la soglia dei 70 dollari è stata toccata per la prima volta dal 2014.