Petrolio: futures negativi mentre a Vienna è in corso riunione Opec, discussioni su nuovi tagli

Alessio Trappolini 21 agosto 2017 - 16:11

MILANO (Finanza.com)

Mentre nei palazzi di Vienna è in corso la riunione fra i membri Opec, nelle sale operative le quotazioni dei futures sul petrolio viaggiano in territorio negativo. Nel dettaglio, all’interno del vertice odierno nella capitale austriaca si discuteranno eventuali nuovi tagli alla produzione di greggio. In questo quadro i contratti sul WTI cedono lo 0,7% a 48,2$ mentre il Brent quota a 52,16 $, in ribasso di un punto percentuale.