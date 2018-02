Petrolio: al-Mazroui, è il momento di far ripartire gli investimenti

Luca Fiore 20 febbraio 2018 - 14:54

MILANO (Finanza.com)

L’industria petrolifera necessita, entro il 2040, di nuovi investimenti per 10 mila miliardi di dollari per contrastare il calo della produttività degli attuali giacimenti e assicurare un’adeguata copertura a una domanda in aumento.È quanto ha dichiarato il Ministro del Petrolio degli Emirati Suhail bin Mohammed al-Mazroui. al-Mazroui, che nell’anno corrente ricopre anche la carica di presidente dell’Opec, ha rimarcato che “quello corrente sarà un anno interessante visto che ci attendiamo un ribilanciamento del mercato e nuovi, significativi, investimenti nel settore”.“Stiamo parlando di 22 anni (al 2040, ndr) e sappiamo che sono necessari circa 5 anni tra quando un investimento è deciso e la finalizzazione del progetto”.Poco prima dell’avvio delle contrattazioni a New York, un barile di Brent quotato all’ICE passa di mano a 65,07 dollari, -0,9% rispetto al dato precedente, mentre il future sul WTI al Nymex sale di mezzo punto percentuale a 61,84 dollari.