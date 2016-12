Oro prosegue tonico, sotto resistenza dei 1150 dollari

Marco Berton 29 dicembre 2016 - 12:44

Giornata positiva per l'oro che si attesta in questi minuti in area 1146 dollari all'oncia, in progresso di circa mezzo punto percentuale rispetto alla vigilia, dopo aver toccato massimi intraday di poco superiori ai 1150 dollari. Dopo aver toccato minimi in area 1125 dollari, il metallo prezioso sembra aver invertito il trend ribassista iniziato ad inizio novembre con il cedimento dei 1300 dollari all'oncia.