Opec: FederPetroli, 'uscita Qatar segnale inizio crisi petrolifera paesi del Golfo'

Daniela La Cava 4 dicembre 2018 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

La notizia dell'uscita del Qatar dall'Opec continua a far discutere e FederPetroli Italia rappresenta "un segnale evidente di una crisi dei paesi esportatori di petrolio e dell'asse mediorientale energetico". Il presidente di FerderPetroli, Michele Marsiglia, in un comunicato, ha dichiarato: "Sicuramente in questo 2018 abbiamo vissuto in un clima di incertezza che ha visto l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio come l'Opec in un ruolo non più determinante come un tempo sulle politiche internazionali energetiche. Un Opec che si è mostrato incerto agli occhi dei mercati internazionali".All'indomani della comunicazione ufficiale dell'abbandono del Qatar dall'Organizzazione di Vienna Marsiglia ha aggiunto: "Questo è il segnale di una crisi interna all'Organizzazione che da più tempo era ufficiosamente presente e che oggi, inizia la resa dei conti. Un evidente segnale che il 2019 porterà ad oscillazioni dei prezzi del greggio che sarà difficile gestire nella continuità di lungo periodo. Il Qatar non sarà l'unico ad abbandonare l'Opec, ma presto assisteremo a una totale riorganizzazione delle quote di mercato e delle politiche petrolifere mondiali". Occhi puntati ora sul vertice Opec previsto per giovedì 6 dicembre a Vienna.