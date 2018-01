Euro in calo dopo inflazione Eurozona, dollaro si rafforza sullo yen in attesa report lavoro

Laura Naka Antonelli 5 gennaio 2018 - 13:12

In attesa della pubblicazione del report occupazionale Usa di dicembre, l'euro scende dai massimi in quasi tre anni nei confronti del dollaro, virando in territorio negativo.La moneta unica, complice anche la diffusione del dato sull'inflazione dell'Eurozona - che ha confermato come la dinamica dei prezzi nell'area rimanga debole - scende alle 13 circa ora italiana dello 0,16%, a $1,2049.Il dollaro si rafforza sullo yen dello 0,43%, a JPY 113,24, mentre il rapporto sterlina-dollaro è piatto a $1,3549.L'euro sale nei confronti dello yen dello 0,28%, a JPY 136,45, cedendo invece sulla sterlina dello 0,14%, a GBP 0,8893.La valuta europea avanza sul franco svizzero dello 0,09% a CHF 1,1768.