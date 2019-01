El Niño e le commodity agricole: posizioni rialziste su zucchero, cacao e grano (analisti)

Alessandra Caparello 31 gennaio 2019 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

Venti attraverso l'Oceano Pacifico, forti piogge in Sud America, e siccità in Australia e parti dell'Asia, tra cui India e Indonesia: il fenomeno climatico El Niño può avere un impatto significativo sulle sorti dell'industria agricola, in quanto la coltivazione di prodotti agricoli è molto sensibile alle condizioni atmosferiche.“Se El Niño dovesse verificarsi, le commodity agricole sulle quali siamo rialzisti sono: zucchero, cacao e grano” così Nitesh Shah, Director Research di WisdomTree. Secondo l’esperto la produzione di zucchero è altamente concentrata in India e in alcune regioni del Brasile. Con El Niño, è probabile che entrambi i paesi potrebbero vedere precipitazioni al di sotto della media e condizioni più asciutte, e questo potrebbe far salire i prezzi. Potrebbe essere direttamente colpita da El Niño anche l'Indonesia che produce il 10% dell'offerta mondiale di cacao e anche l'Australia che produce il 4% dell'offerta mondiale di grano. In merito a quest’ultimo però ci potrebbe essere un impatto positivo sui prezzi del grano, anche se gran parte del raccolto di grano dovrebbe essere completato entro la metà di gennaio, il che dovrebbe limitare l'impatto di El Niño. Al contrario gli analisti si dicono ribassisti su soia, mais e caffè Arabica.“Gli effetti di El Niño sul mais sono meno significativi, ma potrebbero essere leggermente positivi per le condizioni di coltivazione in Sud America e in alcune parti dell'Australia, e quindi leggermente ribassisti” conclude Shah.