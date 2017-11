Dollaro recupera terreno dopo record Ism servizi, euro sotto pressione a $1,1620

Laura Naka Antonelli 3 novembre 2017 - 15:47

MILANO (Finanza.com)

Il recupero del dollaro successivo alla pubblicazione dell'ISM Servizi Usa mette sotto pressione l'euro che accelera al ribasso nei confronti della valuta americana, cedendo lo 0,33%, a $1,1620.Il dollaro è ora piatto nei confronti dello yen, a JPY 114,08 circa.In generale, l'ICE Dollar Index, che misura il trend del dollaro nei confronti di un paniere costituito da sei delle principali valute a livello mondiale, sale dello 0,12%, a 94,771 punti, recuperando dalla flessione successiva alla pubblicazione del report occupazionale Usa che, pur se solido, ha messo in evidenza una creazione di nuovi posti di lavoro inferiore alle attese.A dare una spinta al dollaro è stato il record in 12 anni testato dall'Ism servizi.La sterlina rimane in rialzo rispetto al dollaro, +0,13%, a $1,3091, dopo essere precipitata dell'1,4%, successivamente al rialzo dei tassi - il primo in dieci anni - della Bank of England, annunciato ieri.