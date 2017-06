Valute: Bitcoin ritraccia dopo lo sfondamento di quota 3 mila dollari

Luca Fiore 16 giugno 2017 - 12:30

MILANO (Finanza.com)

Settimana particolarmente vivace per le quotazioni del Bitcoin. Dopo aver superato la soglia dei 3 mila dollari lunedì scorso (3.041,36$ per 1 BTC), sulla criptovaluta si sono scatenati gli ordini di vendita facendole perdere oltre 16 punti percentuali.Al momento i prezzi sembrerebbero essersi stabilizzati in quota 2.500 dollari a 2.533,65$, +4,18% sul dato precedente.Il calo di oltre 15 punti percentuali registrato ieri rappresenta la contrazione maggiore dal gennaio del 2015.