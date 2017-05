Sell off dollaro dovuto a mix fattori, ma prospettiva rialzi Fed dovrebbe favorire recupero (analisti)

Titta Ferraro 17 maggio 2017 - 16:26

MILANO (Finanza.com)

Non conosce soste la discesa del dollaro che anche questa mattina cede terreno contro le altre principali valute. Il cross euro dollaro viaggia sopra quota 1,11 (massimo intraday a 1,1143) sui massimi a oltre 6 mesi.



Con il calo degli ultimi giorni tutto l’apprezzamento registrato dal biglietto verde dalla vittoria di Trump in poi è stato cancellato. "Il cedimento è dovuto a un mix di fattori - rimarca Asmara Jamaleh, economista Mercati Valutari di Intesa Sanpaolo - sia di origine USA sia di origine esterna. A una sequenza infatti di dati USA più deboli delle attese si sono aggiunte sul fronte interno notizie politiche negative e sul fronte esterno sviluppi al contrario positivi sia a livello politico sia a livello economico per l'area euro". "Tuttavia - argomenta l'esperta di Intesa Sanpaolo - la prospettiva (se non viene smentita) di altri due rialzi dei tassi Fed da qui a fine anno, con il primo in arrivo già a giugno, dovrebbe favorire un almeno parziale recupero del dollaro entro l’orizzonte a 1-3 mesi".