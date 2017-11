Scorte di greggio Usa peggiore delle attese ma stock complessivo in forte calo

michele fanigliulo 8 novembre 2017 - 16:44

MILANO (Finanza.com)

Le scorte di greggio Usa sono aumentate di 2,2 milioni di barili, dato peggiore delle attese degli analisti (-2,2 milioni b) e del dato API (-1,6 mb).In forte calo le scorte di benzina per 3,3 milioni, contro un decremento di circa 1,9 milioni di unità previsto dagli analisti (+0,5 mb per API). Cala quello dei distillati (-3,4 milioni di unità), risultato migliore rispetto a quello delle attese a circa -1 milioni di barili (-3,1 mb per API).Nel complesso il dato sulle scorte risulta in calo a 1.257 milioni di barili (-9,1 mln b). La produzione è in lieve incremento a 9,620 milioni di barili (+67 mila barili al giorno).