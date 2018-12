Petrolio torna verso i minimi a 18 mesi dopo rimbalzo dell'8% di ieri

Titta Ferraro 27 dicembre 2018 - 17:05

MILANO (Finanza.com)

Nuovo scivolone per il petrolio con le preoccupazioni di eccesso di offerta che tornano a dominare la scena dopo la tregua di ieri che aveva visto il WTI balzare dell'8% in scia al rally di Wall Street.Oggi il futures sul WTI è arrivato a cedere oltre il 3% sotto la soglia dei 45 dollari al barile. Calo analogo per il Brent che ha toccato un minimo di giornata a 52,8 dollari.