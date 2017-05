Petrolio: torna il segno meno nonostante apertura Arabia a estensione tagli anche oltre 2017

Titta Ferraro 8 maggio 2017 - 11:32

MILANO (Finanza.com)

Il future sul Wti, dopo aver tentato uno scatto in avvio di giornata fino a 46,98 dollari al barile, si è riportato in territorio negativo a 46,09 dollari, in calo dello 0,35% rispetto ai livelli di venerdì scorso e poco sopra i minimi a oltre 5 mesi toccati settimana scorsa sotto la soglia dei 45 dollari.

In attesa del meeting OPEC del 25 maggio, il Ministro dell'Energia saudita ha affermato di attendersi il prolungamento dell’accordo sul taglio della produzione anche nel secondo semestre e aprendo per la prima volta a una possibile estensione anche dopo il 2017. Apertura arrivata anche dalla Russia.