Petrolio torna ad infiammarsi: Brent supera i 56 dollari al barile

Marco Berton 27 dicembre 2016 - 18:10

MILANO (Finanza.com)

Giornata positiva per il prezzo del petrolio che sta segnando in questi minuti i nuovi massimi intraday. Il Wti in particolare segna un rialzo pari all'1,7% in area 53,9 dollari al barile. Rialzo simile, +1,65%, anche per il Brent con le quotazioni che si sono da poco portate sopra la soglia psicologica dei 56 dollari al barile.