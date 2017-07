Petrolio: stock statunitensi scendono più del previsto, WTI a 46,2$

Luca Fiore 6 luglio 2017 - 18:40

MILANO (Finanza.com)

Netto segno più per il greggio dopo l’aggiornamento relativo gli stock della prima economia. Nell’ultima settimana gli stoccaggi monitorati dal Dipartimento dell’Energia hanno segnato un calo di 6,3 milioni di barili, decisamente maggiore dei -1,6 milioni stimati dagli analisti contattati da S&P Global Platts.Segno meno anche per la benzina, -3,7 milioni di barili, e per i distillati, -1,9 milioni.Dopo il tonfo di ieri, -4,12%, il future con consegna agosto sul WTI al Nymex passa di mano a 46,24 dollari, +2,46% rispetto al dato precedente.