Petrolio, settimana si apre con rimbalzo Wti: ma sentiment rimane ancora negativo (analisti)

Daniela La Cava 26 novembre 2018 - 11:07

MILANO (Finanza.com)

La settimana si apre con il tentativo di rimbalzo per il petrolio, con il Wti (riferimento americano) che avanza di quasi l'1,6% a quota 51,2 dollari al barile. Il Brent (riferimento europeo) oscilla in area 60 dollari al barile."Il prezzo del greggio sta cercando di risalire ma la tendenza principale rimane ribassista, con un impressionante perdita del 33% in 7 settimane", segnala Carlo Alberto De Casa, capo analista di ActivTrades. "Avremo un primo segnale positivo solo quando i prezzi saliranno oltre 54,5 dollari, tuttavia il sentimento generale è ancora fortemente negativo al momento - avverte l'esperto -. La paura della mancanza di produzione è svanita e solo i tagli di produzione dell'OPEC potrebbero dare nuova vita ai prezzi del petrolio a breve termine".